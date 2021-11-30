Самарские службы благоустройства в круглосуточном режиме продолжают справляться с гололедицей

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Все службы благоустройства города в круглосуточном режиме продолжают справляться с гололедицей. Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко нацелил службы благоустройства и коммунальные организации на усиленную работу по устранению обледенений.

Особое внимание как улично-дорожной сети, особенно тротуарам, остановкам, так и внутриквартальным и придомовым территориях. Все поверхности в обязательном порядке обрабатываются реагентами.



"Еще вчера мы получили прогноз от Приволжского УГМС. Меры были приняты незамедлительно: службы благоустройства начали обрабатывать все поверхности. Помимо поручения по усиленной обработке, приняли решение о проведении выездных проверок», – подчеркнул Владимир Василенко.



С учетом погодных условий обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами будет продолжена в ближайшие несколько дней.