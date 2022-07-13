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Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог

13 июля 2022 13:12
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Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог

Представители президентского движения призываю власти Самары оперативно устранить недочеты на дорогах города. Привлечь внимание к проблеме активисты решили через яркие рисунки на выбоинах дорог в рамках акции «Яма, засветись». Так, по мнению общественников, не замеченными они точно не останутся.

Проблема некачественного состояния дорог особо остро волнует жителей города. Ямы не всегда возможно объехать, не нарушая правил ПДД, из-за чего страдает транспортное средство. А виновных как бы нет. А на просьбы отремонтировать дорогу слышно одно: «Данный участок дороги уже включен в план на ремонт. Приступим, как только появятся денежные средства». А вот когда они появятся и на нашем ли веку большой вопрос! 

«В этом году дороги хуже, чем в прошлом и позапрошлом годах вместе взятых. Такое количество выбоин я не припомню. Такое чувство, что перед чемпионатом в 2018-м году подлатали и на этом всё…Обидно, что власть не понимает элементарного – сейчас цены на комплектующие подскочили, а дороги такие, что из автосервиса можно не вылезать. Ну вы хоть не секунду подумайте о народе, хоть раз по-человечески сделайте!», - обращается к чиновникам самарец Иван Лапенков.

Общественники не первый раз вместе с жителями бьются в закрытые двери бюрократии. На этот раз терпению активистов Народного фронта пришёл конец. Благое хулиганство – вот чем занялись фронтовики. Баллоны, перчатки, желание сделать жизнь в городе лучше и капелька воображения, вот что поможет власти заметить проблему, а водителю не угодить колесом в яму. Всего 5 минут времени и рисунок готов, а оттереть, как заявляют волонтёры-художники не так уж просто. 

«Пока мы засветили одну яму. Но сколько ещё их впереди, практически ни одной улицы нет без изъяна, но власть почему-то тревогу не бьёт. Ну если так, то значит мы будем трезвонить во все колокола - разрисуем все дороги по городу. Тем более яркие мордочки сделают ямы более заметными, что сократит наезд на них, а также поднимут настроение водителям», - рассказал представитель президентского движения Евгений Фильнов.

Самарские общественники обозначили направление проводимых работ в рамках акции «Яма, засветись» – следующими улицами станут Луначарского, Масленникова и Челюскинцев, где ямы находятся посереди дороги. 

 

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