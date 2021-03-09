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Самарские ливневки готовят к таянию снега

9 марта 2021 12:37
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Самарские ливневки готовят к таянию снега

Подготовить улично-дорожную сеть к сезонным работам, связанным с активным таянием снега,  - такую задачу отраслевым предприятиям поставил Первый заместитель Главы города Владимир Василенко на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Для этого  в обязательном порядке при уборке дорог должны выполняться мероприятия по освобождению решеток дождеприемных колодцев от снега, а также промывке сетей канализации горячей водой.

Уже сегодня для выполнения этих работ на дорогах Самары привлечено 4 специальных каналопромывочных машин. Специалисты устраняют ледяные «пробки» в трубах канализации, проливая их горячей водой.

«Скоро начнется обильное таяние снега, необходимо вовремя подготовиться. Все низкие места нам известны – отрабатываем их в первую очередь: освобождаем от снега, промываем дождеприемники. Кроме того, необходимо сосредоточиться на работе по вывозу снега по всему городу, максимально убирать снежные массы от выходов из метро. Управляющим организациям в обязательном порядке сейчас нужно проводить работу по открытию отмостков многоквартирных домов», -  подчеркнул Первый вице-мэр.

Стоит отметить, что работа по проливу решеток дождеприемных колодцев ведется силами МП «Инженерные системы» с начала марта. Из 1305 колодцев, расположенных в низинах и подверженных подтоплению, на сегодняшний день промыты 494 (38%). 

Также продолжаются работы служб благоустройства города по вывозу снега с городских территорий. С начала сезона утилизировано более 812 тысяч тонн снега, в том числе, за последние сутки на полигоны доставили более 6 тысяч тонн снежных накоплений.

В день 9 марта на расчистку вывели 249 уборщиков территорий, задействовали 354 единицы техники. В свою очередь, управляющие организации планируют привлечь к уборке дворовых территорий 2492 дворника и 134 специализированные машины.

Кроме того, Первый заместитель Главы города призвал управляющие организации убрать снег с тех кровель, где он еще остался. Сегодня в высотных работах участвуют 106 бригад, сообщает горадминистрация.

 

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