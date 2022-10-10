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Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета

10 октября 2022 13:20
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Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета

В Самарской губернской думе в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» состоялось заседание «круглого стола» с участием профсоюзных организаций Самарской области и членов Совета представительных органов муниципальных образований в Самарской области.

Один из вопросов, который обсуждался на круглом столе, был посвящен итогам летней оздоровительной кампании 2022 года, в том числе модернизации инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей.

Этим летом в Самарской области почти 100 000 детей отдохнули в 703 организациях.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время реализуется проект по оздоровлению детей из ЛНР и ДНР, города Снежное на территории региона. На летнюю оздоровительную кампанию было предусмотрено свыше 1,4 млрд бюджетных средств.

В регионе работала программа «Детский кешбэк», которой воспользовались более 12 тысяч граждан.

Перед летней оздоровительной кампанией во всех детских центрах были проведены текущие ремонты. Тем не менее, на сегодняшний день инфраструктура и материально-техническая база большинства ДОЛов и ДОЦов в регионе требует серьезного обновления.

Весной текущего года правительству РФ было поручено обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах страны объектов отдыха детей и их оздоровления, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года, пишет Самара-КП.

 

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