Самара стала победителем в четырех номинациях XII Национальной премии по ландшафтной архитектуре  

166

В Москве подведены итоги фестиваля «XII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре 2021». В этом году на конкурс было подано более 120 проектов со всей страны. Самара участвовала в четырех номинациях, и в каждой из них стала победителем.



Обновленная "Вертолетная площадка" признана лучшим реализованным проектом общественного пространства в России площадью 1-5 га (проект рабочей группы под руководством Адели Иваевой).



Евгения Руссу признана лучшим ландшафтным архитектором, а компания САДПАРАД стала лучшей ландшафтной компанией года.



Фильм «Обновленная "Вертолетка". Притяжение знакового места» победил в номинации лучший фильм, теле- и радиопередача по ландшафтной архитектуре.



Национальная премия имеет статус высшей российской профессиональной награды в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, благоустройства и озеленения. В состав жюри входят ведущие мировые ландшафтные архитекторы.

Фото: администрация САмары