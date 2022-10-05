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Самара получит 71,5 млн рублей на работы по благоустройству Яблоневого сквера у ЗАГСа «Теремок», которые выполнялись в рамках подготовки к Всероссийской студвесне. Сумма оказалась немного меньше заявленной: ожидалось, что город получит от области 72 млн рублей.

Там обновили бордюры, сделали пандусы, отремонтировали место для парковки, привели в порядок поврежденную плитку, сделали дождеприемники, установили 14 скамеек, урны, параметрические кресла, выполнили монтаж подвесных качелей и шезлонгов с батутами, пишет СитиТраффик.