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С уборкой снега лучше всего справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани.



Полностью или скорее удовлетворены работой коммунальных служб этой зимой 6 из 10 тюменцев и каждый второй житель Набережных Челнов. Среди ярославцев и рязанцев довольных менее 15%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 19000 респондентов из городов с численность населения от 500 тыс. человек, в том числе и 500 жителей Рязани.



Похоже, жилищно-коммунальным службам Тюмени следует провести общероссийский мастер-класс по уборке снега: их работой абсолютно доволен каждый пятый житель города (19%), скорее довольны еще 45%. «В Тюмени хорошо убирают», — лаконично комментируют респонденты. Жители Набережных Челнов оставили 18% максимальных оценок работы коммунальщиков, 34% скорее довольны уборкой улиц этой зимой. На третьем месте — Северная столица, каждый десятый петербуржец полностью доволен результатами труда коммунальщиков, 38% скорее довольны: «Правда, иногда песка многовато»; «Слишком много соли».



В Москве удовлетворенных уборкой снега 38%: 12% абсолютно довольны, каждый четвертый скорее доволен. «Дворники в моем дворе — молодцы!»; «Очень много сил тратится на уборку и расчистку снега в довольно трудный погодный период», — отдают должное усилиям сотрудников служб ЖКХ москвичи.



На последних строках рейтинга — Пенза, здесь абсолютно и скорее довольных всего 16%: «Пробки, мало тракторов на город!» Положительные оценки работы ЖКХ зимой оставили лишь 14% ярославцев: «Снег следует убирать вовремя, не дожидаясь, пока он подтает и превратится в лед!» Меньше всего же довольных уборкой снега — в Рязани (13%): «Парковаться негде: обочины не чищены».



Место проведения опроса: гг. Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск, Липецк, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль

Время проведения: 12—24 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет

Размер выборки: 19000 респондентов — по 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 жителей городов с численность населения от 500 тыс. человек