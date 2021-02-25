Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов
Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Новый сервис ФНС показывает все ваши покупки в интернете
Новый сервис ФНС показывает все ваши покупки в интернете
В Москве арестован экс-директор департамента Минобрнауки Рожков по делу Лукашевич о мошенничестве
В Москве арестован экс-директор департамента Минобрнауки Рожков по делу Лукашевич о мошенничестве
Студенты Самарского университета проведут испытательный запуск экспериментальной ракеты нового поколения
Студенты Самарского университета проведут испытательный запуск экспериментальной ракеты нового поколения
ПСБ нарастил выдачу ипотеки почти на 90% за 2020 год
ПСБ нарастил выдачу ипотеки почти на 90% за 2020 год
Жителей Самарской области ждет резкое потепление
Жителей Самарской области ждет резкое потепление
В Тольятти из-за угрозы минирования эвакуировали людей из 26 школ
В Тольятти из-за угрозы минирования эвакуировали людей из 26 школ
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.75
-0.23
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

С уборкой снега лучше всего справляются коммунальщики Тюмени

25 февраля 2021 09:26
121
С уборкой снега лучше всего справляются коммунальщики Тюмени

С уборкой снега лучше всего справляются коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, хуже всего — Ярославля и Рязани.

Полностью или скорее удовлетворены работой коммунальных служб этой зимой 6 из 10 тюменцев и каждый второй житель Набережных Челнов. Среди ярославцев и рязанцев довольных менее 15%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 19000 респондентов из городов с численность населения от 500 тыс. человек, в том числе и 500 жителей Рязани.

Похоже, жилищно-коммунальным службам Тюмени следует провести общероссийский мастер-класс по уборке снега: их работой абсолютно доволен каждый пятый житель города (19%), скорее довольны еще 45%. «В Тюмени хорошо убирают», — лаконично комментируют респонденты. Жители Набережных Челнов оставили 18% максимальных оценок работы коммунальщиков, 34% скорее довольны уборкой улиц этой зимой. На третьем месте — Северная столица, каждый десятый петербуржец полностью доволен результатами труда коммунальщиков, 38% скорее довольны: «Правда, иногда песка многовато»; «Слишком много соли».

В Москве удовлетворенных уборкой снега 38%: 12% абсолютно довольны, каждый четвертый скорее доволен. «Дворники в моем дворе — молодцы!»; «Очень много сил тратится на уборку и расчистку снега в довольно трудный погодный период», — отдают должное усилиям сотрудников служб ЖКХ москвичи.

На последних строках рейтинга — Пенза, здесь абсолютно и скорее довольных всего 16%: «Пробки, мало тракторов на город!» Положительные оценки работы ЖКХ зимой оставили лишь 14% ярославцев: «Снег следует убирать вовремя, не дожидаясь, пока он подтает и превратится в лед!» Меньше всего же довольных уборкой снега — в Рязани (13%): «Парковаться негде: обочины не чищены».

Место проведения опроса: гг. Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Красноярск, Липецк, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль
Время проведения: 12—24 февраля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 19000 респондентов — по 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 жителей городов с численность населения от 500 тыс. человек

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров подчеркнул: коррупция – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона.
24 февраля 2021  19:23 
«Неприкасаемых нет»: Дмитрий Азаров поручил усилить работу по борьбе с коррупцией
Дмитрий Азаров подчеркнул: коррупция – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона. Политика региона
417
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ!
24 февраля 2021  14:04 
Внимание конкурс! Тема: космос!
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите... Социум
1957
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
24 февраля 2021  14:02 
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
Весенний маркет станет для самозанятых отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых клиентов. Бизнес
1198
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
24 февраля 2021  13:12 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
На 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
1344
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
24 февраля 2021  11:28 
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. Благоустройство региона
1094
Весь список