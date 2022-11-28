Ряд территорий в Самаре отдадут под комплексное развитие

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До конца 2022 года мэрия Самары планирует провести собрания с жильцами всех домов, которые будут снесены и расселены. На месте старого жилья в рамках программы комплексного развития территорий построят жилые комплексы. Суть этой программы в следующем. Чиновники выбирают кварталы с ветхим и аварийным жильем, выставляют эти территории на аукцион, победивший застройщик получает возможность построить на этой локации недвижимость. Но за это он должен расселить людей, которые раньше тут жили, а также вместе с высотками возвести и объекты социальной инфраструктуры.

В Самаре в рамках первой очереди комплексного развития территории подготовили 26 кварталов, объединенных в 17 лотов площадью более 143 гектаров. Запланирован снос 83 аварийных домов и 320 ветхих домов.

Среди кварталов, которые выставят на аукционы в ближайшее время, 1 квартал поселка Мехзавод (1 лот), территория в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской, квартал в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской.

В настоящее время по четырем лотам готовятся аукционы. Еще по четырем территориям комплексного развития завершены собрания, и проекты проходят согласование со структурными подразделениями администрации городского округа Самара. По шести территориям работа в стадии организации собраний с гражданами, это 113 домов. По оставшимся лотам ведется подготовка к опубликованию проектов решений администрации городского округа, пишет 63.ру.

— Принятие решений о комплексном развитии территорий по всем территориям планируется не позднее января 2023 года. Аукционы в планах провести в период с октября 2022 по март 2023 года, — сообщили в правительстве Самарской области.