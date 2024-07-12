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Российских губернаторов хотят начать штрафовать за сорняки

12 июля 2024 12:28
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Российских губернаторов хотят начать штрафовать за сорняки

Депутаты предложили установить штраф от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов регионов, которые не следят за уборкой борщевика (сорное растение — прим. URA.RU) с муниципальных территорий. Соответствующий пакет документов партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы 12 июля.

«Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей. Так мы хотя бы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне», — прокомментировал URA.RU заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, выступивший инициатором законопроекта.

Подобная мера уже действует в отдельных регионах России, но распространяется только на гражданские лица. Для государственных органов такие штрафы на данный момент не предусмотрены.

По словам главы фракции, в последнее время депутаты начали получать обращения жителей многих регионов. Люди жалуются на неубранный борщевик, сок которого опасен для кожи человека.

По последним данным, распространенность борщевика в России превышает 300 тысяч гектаров. Сок растения-паразита может привести к токсикологическому отравлению.

Фото: pxhere.com

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