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«Россети ФСК ЕЭС» обновит оборудование пяти крупных центров питания Самарской области

8 августа 2022 14:25
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Всего будет установлено 276 новых изоляторов.

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала обновление опорно-стержневой изоляции (ОСИ) и шинных опор на подстанциях 220 кВ «Кинельская», «Кировская», «Томыловская», «Оросительная» и «Ново-Отрадная» в Самарской области. Всего будет установлено 276 новых изоляторов. Это повысит надежность работы энергообъектов, снабжающих электроэнергией более 3 млн жителей региона, промышленные предприятия и объекты железной дороги, а также обеспечивающих межгосударственный транзит в Казахстан.

ОСИ предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках, расположенных на открытых распределительных устройствах подстанций. Погодные явления (перепады температур, ветер, осадки и др.) со временем снижают изоляционные свойства оборудования, что может стать причиной технологических нарушений. Своевременная замена изоляции обеспечивает надежную и безаварийную работу основного подстанционного оборудования, а также стабильность энергоснабжения потребителей в периоды высоких нагрузок на электрические сети.

Наибольший объем работ будет выполнен на подстанции 220 кВ «Кинельская», где обновят 222 единицы изоляторов. На подстанциях 220 кВ «Оросительная», «Томыловская», «Кировская», «Ново-Отрадная» суммарно заменят 54 изолятора.

Выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на современные аналоги, обладающие высокой термостойкостью, механической и электрической прочностью. 

Замена ОСИ – важная составляющая летней ремонтной кампании «Россети ФСК ЕЭС». В 2022 году на 24 подстанциях 220-500 кВ Поволжья будет заменено 1 164 единиц изоляторов.

 

Фото:   «Россети ФСК ЕЭС»

 

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