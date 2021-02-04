Реставрацию Дома со слонами в Самаре начнут в 2021 году

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В Самаре началась подготовка к восстановительным работам, которые будут проводить на даче купца Константина Головкина. Усадьба находится по адресу ул. Советской Армии, 296.

Объект культурного наследия культурного наследия федерального значения планируют начать приводить в порядок и приспосабливать к современным реалиям в 2021 году. После завершения работ там хотят разместить школу молодых архитекторов.

Как сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, знаменитый дом со слонами уже находится в реставрации. Также в областной столице установят памятник купцу Константину Головкину. Какой именно должна быть скульптурная композиция и где её установить – предлагают решить самарцам путем открытого голосования.

Напомним, Константин Головкин - самарский купец, меценат, художник, краевед, архитектор, основатель Самарского художественного музея, первый автомобилист и велосипедист, директор яхт-клуба, фотограф, пишет ГТРК Самара.