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Ремонтные работы по улице Владимирской близятся к завершению

6 августа 2021 17:37
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В этом году она будет отремонтирована на всю ширину проезжей части, большими «картами».

Участок от улицы Больничной до Безымянной длиной почти 2 км, занявший более 22 тысяч квадратных метров дороги – улица Владимирская. В этом году она будет отремонтирована на всю ширину проезжей части, большими «картами». 

В ночь на 6 августа бригада дорожных рабочих вышла на финишную прямую, завершая при этом укладку дорожного полотна.

Работы длились около двух недель, за это время дорожные бригады смогли не только привести в порядок дорожное полотно, но и установить более 50 люков колодцев и дождеприемных люков на проектную высоту.

Кубовидная структура щебня, входящего в состав новой смеси позволяет приобрести жесткий каркас после уплотнения дорожными катками. А их используется целых два вида – статический убирает «заволнованность» после фрезерования, а динамический максимально уплотняет поверхность. Напомним, что самые современные материалы и новейшие технологии – это требования при реализации дорожного нацпроекта.

Работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся опережающими темпами, общий план выполнения ремонта по Самаре достиг уже 80 процентов.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: завершается ремонт улица Владимирская

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