Ремонт картами ждет улицу Аэродромную в Самаре

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Аварийно-ямочный ремонт на улице Аэродромной в Самаре пройдет на участке от улицы Мяги до улицы Промышленности.

Об этом в "Твиттере" сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

Проезжую часть улицы Аэродромной отремонтируют большими картами в 2021 году. Работы проведут и на трамвайных путях в районе пересечения с улицей Авроры. Автомобилисты уже давно жалуются на выбоины здесь.



Напомним, аварийно-ямочный ремонт в Самаре стартовал на минувшей неделе. Работы начались на улице Промышленности, на путепроводах на улице Физкультурной и Ракитовскому шоссе, а также на мосту на улице Казачьей, пишет Сова.инфо.