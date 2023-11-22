Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях
Будьте внимательны и осторожны!
23 ноября в Самарской области сохранится усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.
Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона
Продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.
22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм
Пик карьеры самарцев, по их мнению, приходится на 47 лет
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Самарской области прогнозируют резкие перепады температур
В Самарской области прогнозируют резкие перепады температур
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.87
-0.63
EUR 96.26
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Реализация госпрограммы помогает развивать села Самарского региона

22 ноября 2023 12:28
136
Реализация госпрограммы помогает развивать села самарского региона

Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности – одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» помогает развивать социальную, инженерную инфраструктуру села, строить автомобильные дороги, жилье, в том числе для молодых семей и специалистов.  Из 284 сельских поселений области в реализации мероприятий программы приняло участие 248 поселений (87,3%), в которых постоянно проживают более полумиллиона человек.

«Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность. В рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, проводится большая системная работа по всей территории Российской Федерации. Без программы «Комплексное развитие сельских территорий» нам бы пришлось сложнее, – подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров. – Комплекс возможностей, которые представляют нацпроекты, объединенные с мерами региональной поддержки конкретным семьям, хозяйствам, интеграция в эту работу социальных контрактов дает серьезный импульс развитию села».

Напомним, Самарская область получила высокую оценку проводимой работе по созданию современных и комфортных условий в муниципальных районах во время делового визита министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. В поселке Сургут Сергиевского района глава федерального Минсельхоза и Губернатор Дмитрий Азаров посетили школу и детский сад, построенные в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Наш основной механизм доведения средств до территории – это комплексная программа развития территорий. И в рамках этого направления субъекту было предусмотрено в прошлом году более миллиарда рублей. Реализовано 8 мероприятий, и очень важно: все объекты завершены в срок», – отметил глава федерального ведомства.

Благодаря программе завершено 7 проектов комплексного развития в поселках Светлодольск и Сургут Сергиевского района, селе Чубовка Кинельского района, селе Зуевка Нефтегорского района, селе Старое Резяпкино Клявлинского района, селе Кошки Кошкинского района и селе Богатое Богатовского района. Отремонтированы здания социальных объектов (школ, детсадов и пр.), построены или реконструированы инженерные сети.

В селе Богатое, например, проведен капитальный ремонт детского сада и Дома молодежных организаций, а также строительство водопровода. Так, в детском саду «Солнышко» установлены новая кровля, системы тепло-, водо- и электроснабжения, яркое освещение, утеплены фасады, благоустроена территория и проведено озеленение. Причем в выборе дизайна и расцветки фасада здания участвовали родители воспитанников и сотрудники детского сада. Сейчас в саду функционируют шесть групп, из них две ясельные, куда принимают малышей от года. Всего в «Солнышке» на текущий момент 135 воспитанников. Для них детский сад наполнили всем необходимым, включая интерактивные доски, мебель, столы с кинетическим песком, визиборды (игровые развивающие доски с расположенными на них различными деталями и элементами, безопасными для детских игр), игровые модули, а также создали уголок природы.

«Были заменены все коммуникации, отопление, канализация, электричество. Теперь есть видеонаблюдение в детском саду. Везде заменены окна, двери. Новое покрытие и принты на стенах радуют и детей, и всех посетителей. Мы очень благодарны нашему Губернатору и правительству за проделанную работу. Мы, как и все жители, очень ценим происходящие у нас в селе изменения», - сообщила и.о. руководителя детского сада Марина Санникова. 

Также в селе преобразилось здание Дома молодежных организаций.  Благодаря реконструкции по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» оно обрело современный облик. Заменены все инженерные коммуникации, кровля, полы, выполнена внутренняя отделка, утеплен фасад. В обновленном здании оборудованы тир и оружейная комната. Теперь Дом молодежных организаций принимает все больше воспитанников, проводит занятия военно-патриотических и юнармейских отрядов муниципалитета. Уже сейчас здесь с комфортом разместились многочисленные объединения: «Юнармия», «Гвардия», «Здоровая Россия», «Волонтеры Победы», ДОСААФ, зональный центр патриотического воспитания.

«Дом молодежных организаций стал местом проведения соревнований по пулевой стрельбе, занятий по физической, воздушно-десантной, медицинской, туристической подготовке. Тут проводятся тематические тесты, викторины, олимпиады. Здесь же организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, шьются тенты и плетутся маскировочные сети. Ветераны боевых действий и офицеры запаса проводят в отреставрированном здании встречи с молодежью», - рассказал директор учреждения Артур Страшнов.

Всего за последние три года в Самарской области в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий») капитально отремонтированы 4 школы, 1 дом культуры и 1 Дом молодежных организаций, построено 2 детских сада и 1 капитально отремонтирован. Реконструированы 5 км водопровода, построены 5,87 км сетей водоснабжения и 5,65 км сетей водоотведения, сети освещения и теплосети. До конца года завершается работы по строительству еще 8,8 км водопровода.

Фото – министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
232
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
570
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
441
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
513
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
376
Весь список