Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге за рулем Aurus

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Президент РФ Владимир Путин проехал по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за рулем Aurus, передает РИА Новости.

Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца - по всем 336 километрам. Перед этим Путин проехался по новому участку на автомобиле.

Главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова, которая находилась на пассажирском сиденье, рассказывала президенту о ходе стройки трассы и ее особенностях.

"Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - сказал Путин. Кузнецова объяснила ему, что это деформационные швы, и сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, особенно когда мостовое сооружение длинное.

"Это в мире везде так происходит?" - поинтересовался глава государства.

Представительница "Автодора" ответила, что такая технология применяется во всем мире.

"Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?" - уточнил Путин.

"Конечно", - подтвердила Кузнецова.

По ходу движения Путину продемонстрировали макет моста через канал имени Москвы, который был размещен около центрального пункта управления ЦКАД.

Трасса, построенная в соответствии с поручением президента, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие движения по кольцу позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть за счет перераспределения потоков и сокращения транзитного транспорта на МКАД и других магистралях столичного региона.

Фото: скриншот видео