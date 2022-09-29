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Прокурор потребовал оборудовать поручнями пандус в самарской школе

29 сентября 2022 12:49
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Прокурор потребовал оборудовать поручнями пандус в Самарской школе

Прокуратурой Советского района г. Самары проведена проверка исполнения в МБОУ Школа № 114 требований законодательства в сфере доступности социальных объектов для маломобильных граждан.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов в образовательном учреждении, выразившиеся в отсутствии поручней к пандусу.

По результатам проверки в отношении директора образовательного учреждения прокуратурой района возбуждено административное дело по ст.9.13 КоАП РФ. Также в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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