Прокурор потребовал оборудовать поручнями пандус в самарской школе

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Прокуратурой Советского района г. Самары проведена проверка исполнения в МБОУ Школа № 114 требований законодательства в сфере доступности социальных объектов для маломобильных граждан.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов в образовательном учреждении, выразившиеся в отсутствии поручней к пандусу.

По результатам проверки в отношении директора образовательного учреждения прокуратурой района возбуждено административное дело по ст.9.13 КоАП РФ. Также в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.