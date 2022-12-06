Прокуратура обязала отремонтировать дорогу в Алексеевке

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Прокурором Алексеевского района Самарской области проверено исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.

Установлено, что на автомобильной дороге в с. Алексеевка по ул. Л. Толстого напротив д. 50 имеются две выбоины проезжей части глубиной 9 см, длиной 135 см, шириной 100 см., глубиной 8,5 см, длиной 85 см, шириной 58 см соответственно.

В связи с тем, что непринятие мер по содержанию автомобильной дороги местного значения нарушает права неопределенного круга лиц, создает помеху участникам дорожного движения и непосредственно влияет на безопасность дорожного движения прокурор обратился в суд к администрации сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области об обязании провести работы по устранению выбоин.

Решением Нефтегорского районного суда Самарской области исковое заявление удовлетворено.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.