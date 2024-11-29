Прокуратура Исаклинского района в судебном порядке добивается ликвидации несанкционированной свалки

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Прокуратурой Исаклинского района в ходе проверки соблюдения экологического законодательства в границах населенного пункта Исаклы выявлена несанкционированная свалка отходов производства и потребления.

В адрес главы сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого в установленный законом срок меры по ликвидации свалки не приняты.

Прокуратурой района в Исаклинский районный суд направлено исковое заявление с требованием возложить обязанность на орган местного самоуправления устранить выявленные нарушения норм экологического законодательства.

Иск находится на рассмотрении.