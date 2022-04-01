Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году

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Через две недели стартует голосование, на котором можно будет решить – какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году.

Именно от вашей активности зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств.

Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Чтобы отдать свой голос необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги», или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона.

Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда".

