Продлено ограничение движения в Шестом квартале поселка Мехзавод

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта: в период с 08:00 19 марта 2021 года до 17:00 5 апреля 2021 года.

Ограничительная мера будет действовать на участке улицы Донской: протяженность участка - 40 метров, в районе дома № 3 по улице Шестой квартал поселка Мехзавод, передает пресс-служба горадминистрации.