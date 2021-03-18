Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате брейн-ринга подростки посоревнуются в знании географии, достопримечательностей и исторических фактов о Самарской области и Крыме.
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
Всего по России реализовано более 2000 проектов. На днях «Рекон» установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.
Резидент «Жигулевской долины» НПО «Рекон» занимается внедрением систем безопасности в разных городах страны
И помогут в разгадке главной тайны Солнца - тайне аномального нагрева солнечной короны.
Исследования ученых Самарского университета помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури
Изначально каток должен был проработать до 5 марта, но ввиду благоприятных для катания погодных условий было принято решение продлить сезон до 21 числа.
Весна пришла. Завершает работу ледовый каток на площади Славы
В связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения.
Продлено ограничение движения в Шестом квартале поселка Мехзавод
Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта.
Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа
Злоумышленник пытался перебросить четыре сотовых телефона на территорию ИК.
Сотрудники ИК-16 Самарской области предотвратили попытку переброса 
Российский лидер пожелал американскому здоровья.
«Кто так обзывается, тот так сам называется»: ответил Путин на слова Байдена. Видео
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
0.56
EUR 88.12
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Продлено ограничение движения в Шестом квартале поселка Мехзавод

18 марта 2021 16:38
63
В связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта: в период с 08:00 19 марта 2021 года до 17:00 5 апреля 2021 года.

Ограничительная мера будет действовать на участке улицы Донской: протяженность участка - 40 метров, в районе дома № 3 по улице Шестой квартал поселка Мехзавод, передает пресс-служба горадминистрации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
140
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
143
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
437
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
406
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
455
Весь список