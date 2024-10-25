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Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре

25 октября 2024 19:52
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В связи с продолжением строительно-монтажных работ на водоводах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительных работ (монтажа водоводов) на территории городского округа Самара ограничение движения транспорта по участку улицы Авиационной – от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой – продлено до 23:59 19 ноября 2024 года.

В период производства строительно-монтажных работ автобусы маршрута № 52 следует по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

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