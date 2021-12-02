Приволжский район в 2022 году прирастет благоустроенными общественными пространствами

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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, на пять благоустроенных общественных пространств в Приволжском районе станет больше в 2022 году. Подрядчики определены, контракты подписаны 10 октября и 1 ноября. Всего с 2018 по 2021 год в населенных пунктах района преобразились 16 общественных территорий и 43 двора.

В следующем году в сквере по ул. Ленина в поселке Новоспасский уложат брусчатку на пешеходной зоне, сделают газон, установят вазоны, урны и скамьи.

Территория около администрации поселения в поселке Ильмень станет комфортнее за счет обустройства парковки, тротуаров и освещения, установки ограждения и урн.

В селе Приволжье обустроят пешеходную зону по ул. 50 лет Октября. Первый этап преображения территории включает валку старых деревьев, укладку плитки на дорожках, монтаж освещения, работы по озеленению, установку скамеек, урн и вазонов.

Парк отдыха «Сказка» в селе Обшаровка будет встречать посетителей скульптурами сказочных героев. В парке появится новая сцена, тротуар, ограждение, скамейки и урны.

Приведут в порядок и зону отдыха на берегу реки Волги в селе Спасское. Здесь установят беседку, скамью и урну, сделают лестницу к берегу, ограждение, поставят контейнер, сообщается на сайте Минэнерго.

Улучшения качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Жители видят, как реально преображаются города и села, как места, бывшие до того безжизненными пустырями, давно заросшими парками или где много лет уныло стояла какая-то обветшавшая инфраструктура еще советских времен, стали современными прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, набережными, то есть полноценными зонами отдыха для всей семьи» — подчеркивает глава региона.