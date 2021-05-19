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При содействии ЦУР63 расчистили пролеты моста через реку Кондурча в Красноярском районе.
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При содействии ЦУР63 расчистили пролеты моста через реку Кондурча в Красноярском районе

19 мая 2021 13:50
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При содействии ЦУР63 расчистили пролеты моста через реку Кондурча в Красноярском районе.

Мост через реку Кондурча в апреле подтопило, затем в мае, после того, как паводок сошёл, пролеты мостового перехода оказались завалены сухими деревьями и валежником.

Жители села Малиновый Куст сообщили в социальных сетях, что такая картина наблюдается каждый год.  Мост - низководный: ветки, деревья и мусор сюда приплывают с верховий Кондурчи. 

Сельчане отмечают, что образование подобной запруды не лучшим образом сказывается на местной фауне - в реке пропали раки, поймать хотя бы пескаря для рыбаков стало большой удачей.  Жители напомнили, что рядом расположен спортивный лагерь "Россия" и мост очень востребован, да и речку не мешало бы почистить от мусора, чтобы сохранить уникальный уголок природы.  
Центр управления регионом Самарской области зафиксировал данные сообщения и передал в муниципалитет. Администрация Красноярского района оперативно нашла необходимую технику. Пролеты моста очистили от валежника, кроме того по периметру смонтировали перила.
Сельчане поинтересовались перспективами ремонта моста. По информации муниципалитета, работы по проектированию реконструкции моста через реку Кондурча в районе деревни Малиновый Куст были начаты в августе 2020 года. В настоящее время проектная документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе.
Работы по ремонту мостовых переходов в сельских районах находятся на особом контроле у областных властей. Всего в рамках нацпроекта в этом году в Самарской области обновят 11 мостовых переходов.

 

 

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