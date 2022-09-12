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Появился план реконструкции Загородного парка в Самаре

12 сентября 2022 11:49
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Появился план реконструкции Загородного парка в Самаре

Правительство Самарской области утвердило проект планировки Загородного парка. Документ нужен для проведения реконструкции прогулочной зоны. Документ подписал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Загородный парк — самый большой в Самаре. Его площадь составляет более 42 га. Располагается зеленая зона между берегом Волги и улицей Ново-Садовой. Является памятником природы местного значения. Здесь произрастают дубы в возрасте 100 и более лет.

Планы по реконструкции Загородного парка обсуждают уже несколько лет. В 2018 году власти провели конкурс на лучшую концепцию. Первое место заняла работа авторского коллектива МАРХИ в составе Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. В качестве приза они получили 500 тысяч рублей. Авторы предложили провести озеленение Загородного парка и превратить его в настоящий лес. Жителям предложат помочь строителям с высадкой деревьев. Растения посадят хаотично, чтобы создать ощущение чащи. Там планируют сделать пирс, беседки с мангалами, обустроить пруд, где смогут искупаться дети. Деревянный дом в глубине парка собираются сохранить и отдать под горнолыжную школу. Посмотрите эскизы.

Начать реконструкцию парка планируют уже в этом году, пишет 63.ру. Что нового там появится:

  • два фонтана;
  • малая сцена;
  • стационарный пункт проката спортивного снаряжения;
  • «Тарзания»;
  • дорожки для скейтбордов;
  • скалодром;
  • фуд-зона с гастрономической ярмаркой;
  • зона развлечений с аттракционами;
  • амфитеатр;
  • кафе с летней верандой;
  • горка для катаний на санках и «ватрушках»;
  • подъемник;
  • панорамный лифт;
  • смотровые площадки;
  • пешеходные дорожки;
  • деревья и кустарники.

— Разработка проекта сейчас находится на финальной стадии. Приступить к реконструкции Загородного парка планируют в 2022 году, — сообщали в региональном правительстве.

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