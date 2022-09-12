Появился план реконструкции Загородного парка в Самаре

154

Правительство Самарской области утвердило проект планировки Загородного парка. Документ нужен для проведения реконструкции прогулочной зоны. Документ подписал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Загородный парк — самый большой в Самаре. Его площадь составляет более 42 га. Располагается зеленая зона между берегом Волги и улицей Ново-Садовой. Является памятником природы местного значения. Здесь произрастают дубы в возрасте 100 и более лет.

Планы по реконструкции Загородного парка обсуждают уже несколько лет. В 2018 году власти провели конкурс на лучшую концепцию. Первое место заняла работа авторского коллектива МАРХИ в составе Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. В качестве приза они получили 500 тысяч рублей. Авторы предложили провести озеленение Загородного парка и превратить его в настоящий лес. Жителям предложат помочь строителям с высадкой деревьев. Растения посадят хаотично, чтобы создать ощущение чащи. Там планируют сделать пирс, беседки с мангалами, обустроить пруд, где смогут искупаться дети. Деревянный дом в глубине парка собираются сохранить и отдать под горнолыжную школу. Посмотрите эскизы.

Начать реконструкцию парка планируют уже в этом году, пишет 63.ру. Что нового там появится:

два фонтана;

малая сцена;

стационарный пункт проката спортивного снаряжения;

«Тарзания»;

дорожки для скейтбордов;

скалодром;

фуд-зона с гастрономической ярмаркой;

зона развлечений с аттракционами;

амфитеатр;

кафе с летней верандой;

горка для катаний на санках и «ватрушках»;

подъемник;

панорамный лифт;

смотровые площадки;

пешеходные дорожки;

деревья и кустарники.

— Разработка проекта сейчас находится на финальной стадии. Приступить к реконструкции Загородного парка планируют в 2022 году, — сообщали в региональном правительстве.