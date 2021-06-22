После завершения «ВолгаФеста» на пляж в районе второй очереди набережной сегодня завозят песок

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Оперативно – после завершения Международного фестиваля набережных «ВолгаФест» и вывоза фестивальных модулей и другого оборудования на пляж в районе второй очереди самарской набережной сегодня доставляют песок. Кран и баржа расположились под спуском по улице Маяковского. После выгрузки последней партии пройдут работы по планировке песка, а затем монтаж и расстановка специализированного пляжного оборудования. Здесь все будет в наличии для комфортного и безопасного отдыха уже в ближайшие дни.

Все остальные официальные городские пляжи полностью готовы к сезону.

С 10 июня в полном объеме к работе приступили 44 спасателя. Для несения дежурств обустроено 14 постов, на которых имеются 9 модулей, оснащенных всеми необходимыми спасательными средствами.

«На территории пляжа первой очереди набережной в районе спуска по улице Некрасовской расставлено оборудование пляжной зоны для маломобильных групп населения, уложен настил из твердого покрытия для доступа к урезу воды граждан с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичная территория отдыха «Доступный пляж» с оборудованием акватории линией поплавков, установкой информационных знаков, скамеек, теневых зонтов, специализированных туалетов, кабин для переодевания и пандусов для захода в воду инвалидов-колясочников на территории пляжа второй очереди набережной в районе спуска по улице Полевой будет оборудована после 22 июня», – сообщил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Сезонные работы водолазная и спасательная службы продолжат на постоянной основе, пока будут функционировать официальные городские пляжи. Постоянный контроль за состоянием пляжей организован и подрядчиком, с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания. В том числе, сотрудники подрядной организации в ежедневном режиме следят за чистотой, дезинфицируют и выполняют другие работы в рамках обслуживания передвижных туалетных кабин, которые предусмотрены дополнительно к тем уборным, которые имеются за парапетом – на самой набережной.

Отбор проб воды запланирован в соответствии с регламентом, то есть еженедельно, как это принято правилами пользования пляжами. Во время купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить лабораторный контроль по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Это касается не только состояния воды, но и песка. Если будут обнаружены какие-либо «загрязнители», по требованиям СанПИН разместят объявления о запрете купания и вывесят черные шары у спасательных постов.

Фото: администрация Самары