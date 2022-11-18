После вмешательства приставов привели в порядок бомбоубежище одного из предприятий региона

133

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску побудили организацию привести защитное сооружение в надлежащий вид.

В одном из предприятий города в защитном сооружении гражданской обороны отсутствовали медицинские аптечки на расчетное количество укрываемых, а само строение не было пригодно к оперативному переходу из режима повседневной деятельности в режим защитных сооружений. Так в нем не была обеспечена гидроизоляция помещения, сохранность защитных свойств входов, аварийных выходов, герметических дверей, ставней, противовзрывных устройств и инженерно-технического оборудования, а также в нем отсутствовали средства пожаротушения. Надзорный орган обратился в суд требование обязать предприятие допущенные нарушения устранить. Суд иск удовлетворил.

В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении предприятия возбудили исполнительное производство. Должностное лицо организации предупредили о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «». Так как должник-организация нарушения в установленный судебным приставом срок не устранил, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к тому, что защитное сооружение гражданской обороны приведено в надлежащий вид. Все нарушения устранены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.