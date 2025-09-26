Подъездные пути к четырем образовательным учреждениям Самары модернизируют 

140

В Самаре вблизи четырех образовательных учреждений – школы № 45 на улице Стара Загора и школы № 93 по проспекту Карла Маркса, а также детских садов №№ 373 и 359, расположенных в одном микрорайоне – изменят схему организации дорожного движения после завершения ремонта проезжей части и тротуаров.

Согласно обновленной схеме организации дорожного движения, согласованной департаментом транспорта и ГИБДД, проезжая часть в границах образовательных учреждений расширена до 6 метров, организованы пешеходные тротуары и две разворотные площадки для автомобилистов. Кроме того, у школы № 93 за счет сноса незаконных металлических гаражей освободилось пространство для оборудования двух парковок, которыми смогут пользоваться родители и учителя.

В настоящее время на распланированной территории установлен бордюрный камень, ведется укладка основания под асфальтирование, в скором времени подрядная организация приступит к завершающему этапу – укладке асфальтового покрытия. Работы проводятся за счет городского бюджета.

Фото: администрация Самары