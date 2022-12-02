Почти новогодний подарок: после жалоб в соцсетях в Безенчукском районе отсыпали дорогу

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В Безенчукском районе в конце года решили отремонтировать дорогу в с. Троицкое, но не успели. Сухая осенняя погода сменилась дождем и снегопадами. Глядя на традиционное бездорожье, жители села стали высказывать опасения, что в этом году отсыпки дороги они не дождутся, а горы щебня станут сугробами.



«У нас в деревне решили за столько лет щебень привести, дорогу делать! В итоге снег выпал, и нормальной дороги снова нет, все уплыло!»

ЦУР Самарской области отправил сообщение в муниципалитет, глава сельского поселения взял вопрос на контроль. Жители Троицкого теперь с дорогой! Работы по отсыпке дорожного покрытия подрядная организация выполнила, как только позволили погодные условия.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или на официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.

