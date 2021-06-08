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Их благоустройство начнется в 2022 году.
Победителями голосования по благоустройству стали 52 общественные территории региона
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Победителями голосования по благоустройству стали 52 общественные территории региона

8 июня 2021 15:57
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Их благоустройство начнется в 2022 году.

Подведены итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства общественных пространств. Впервые в этом году голосование по выбору объектов проходило на единой онлайн - платформе и длилось по всей стране на протяжении пяти недель. В Самарской области более 366 тысяч жителей проголосовали за ту или иную территорию, и в Приволжском федеральном округе это второй результат по активности граждан.

«Хочу поблагодарить всех жителей за активность и неравнодушие в выборе общественных территорий в своих городах, – отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. – Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры. Отдельная благодарность организаторам голосования на региональном уровне и на местах. Благодаря такой сплоченности нам удалось показать высокий результат». 

Голосование проходило в десяти городах Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск и муниципальном районе Безенчукский. Из 100 предложенных общественных пространств жители выбрали те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации и реконструкции.

Победителями голосования, благоустройство которых начнется в 2022 году, стали 52 общественные территории:

В Самаре: 

- городской парк культуры и отдыха «Молодежный» (26479), 

- сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской (24703), 

- парк «Воронежские озера» (23060), 

-  сквер имени Куйбышева (22684),

- сквер у ЗАГСа в районе дома 13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий (22113), 

- «Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького (21827). 

В Тольятти: 

- Итальянский пляж (13385), 

- Центральная площадь (10775), 

- Эко-Парк Шлюзовой (9802). 

В Жигулевске: 

- парк "Больничный"(2466), 

- спортивная площадка около детсада "Аленушка" (2 корпус) по                                    ул. Промышленная (1447), 

- стадион "Спутник" по ул. Л.Толстого-ул. Чапаева (1092), 

- въездная группа села Ширяево (905), 

- парк на Стрелке (2 этап) (853), 

- площадь в селе Солнечная Поляна (816), 

- детский парк между школой № 3 и детсадом "Жемчужинка"(630),

- площадь Победы (620), пешеходная дорожка от остановки (школа № 3) до ул. Самарская (594). 

В Кинеле: 

- спортивное ядро в районе школы № 5 по ул. 27 Партсъезда (2 этап) (3687), 

- общественная территория по ул. Набережная,1А в районе ДОСААФ (2461), 

- сквер по ул.Украинская в районе дома № 83 (1414), 

- площадь Ленина по ул. Спортивная (пгт. Усть-Кинельский) (1378),

- сквер по ул. Первомайская в районе дома № 2 (1221), 

- сквер им. Петрищева по ул. Невской от дома № 10 до дома № 8 (4 этап) (720).

В Новокуйбышевске: 

- аллея по ул. Пирогова напротив Центральной городской больницы (3799), 

- набережная в РЖС Гранный II очередь (2483), 

- сквер «Студенческий» (2270), 

- территория по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги (1672), 

- аллея на ул. Чернышевского (1628), 

- территория по пр. Победы – пешеходная зона вдоль проспекта от дома № 38 до дома № 50 (1475), 

- аллея Спортсменов в районе стадиона «Нефтяник» (1104), 

- сквер в районе дома № 3 по ул. Кирова (802).

В Октябрьске: 

- территория автостанции по ул.Гая (2065), 

- территория Храма Вознесения Господня (1434), 

- пешеходная зона по улице 3-го Октября (1325).

В Отрадном: 

- сквер Победы (2 этап) (2288), 

- сквер по ул. Нефтяников (1944), 

- бульвар по ул. Пионерская (3 этап) (1939).

В Похвистнево: 

- пешеходная зона на ул.Васильева (2 этап) (1142), 

- парк «Юбилейный» (834), 

- скейт-парк в микрорайоне «Южный» (729).

В Сызрани: 

- лесная зона между многоквартирными жилыми домами по пр. Гагарина,  69, 71, 73 и пр. 50лет Октября, 44, 46, 48 (13095), 

- сквер по ул. Лазо,18А (11102).

В Чапаевске: 

- прилегающая территория к школе № 21 по ул. Мирная, (4542),

- прилегающая территория к офису врача общей практики по ул. М. Горького, 62А (3100).

В муниципальном районе Безенчукский: 

- парк "Культуры и отдыха" в селе Екатериновка (1583), 

- территория прилегающая к зданию ЗАГСа на пересечении ул. Советская и Мамистова в пгт. Безенчук (1215), 

- сквер на пересечении ул. Пушкина и ул. Луговцева в пгт.Безенчук (1215),

- пешеходная зона по ул. Тимирязева в пгт Безенчук (1051), 

- аллея по ул . Куйбышева от ул. Мамистова  до ул. Кирова в пгт. Безенчук (675), 

- спортивно-оздоровительная и детская игровая площадка по ул. Центральная 16 в пгт. Осинки (637), 

- общественное пространство у магазина «Пятерочка+» по ул. Мамистова в пгт. Безенчук (385). 

 

 

Теги: голосование победители

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