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По просьбам местных жителей в селе Чубовка строят тротуар длинной 2,5 километра

26 мая 2021 18:30
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Благодаря нацпроекту.

В Кинельском районе Самарской области на межмуниципальной автомобильной дороге Чубовка – Сырейка – Обводная г. Самары, протяжённостью 12 км приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Кроме обновления дорожной одежды, ведется ремонт моста через реку Падовка на км 7+343 автодороги, длинной 45,6 м и, по просьбам местных жителей, строительство нового тротуара, протяженностью 2,5 км.

Теперь путь до работы или магазина для жителей поселения Чубовка станет комфортным и безопасным.

«Мы очень долго ждали наш тротуар, чтобы ходить было удобно и безопасно. Я на работу иду пешком в центр села и теперь буду это делать не по проезжей части, а новому тротуару», - поделилась жительница Чубовки Татьяна Быстрова.

Завершить обустройство тротуара планируется уже к концу июля этого года.

«Тротуар сейчас готов процентов на 40-50. Он проходит по всему села, общая протяженность 2,5 км. На въездах/выездах из села предусмотрены пешеходные переходы. Для пассажиров сделана комфортная и безопасная автобусная остановка. Идем навстречу жителям, чтобы у каждого дома был подъезд для автомобиля»,- рассказал прораб подрядной организации Сергей Лященков.

 

 

Теги: село Чубовка строят тротуар длинной 2,5 километра

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