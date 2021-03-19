Площадку у ТЦ «ГудОК» в Самаре пытаются распланировать

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С 18 марта по 22 апреля будут идти публичные слушания, где рассмотрят внесение изменений в проект планировки территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Самаре.

Соответствующее постановление администрация города обнародовала сегодня, 18 марта. Вносить замечания к документу участники слушаний могут с 26 по 14 апреля, а также на очном собрании, которое пройдет в здании администрации Железнодорожного района 1 апреля. Проект пока не обнародован, но с 26 марта экспозиция должна появиться в здании администрации Железнодорожного района на ул. Урицкого, 21.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что изначально ППТ территории в 39,6 га готовила компания «Гуд’Ок», чей одноименный торгово-развлекательный центр входит в эту площадку. Летом прошлого года мэрия Самары разрешила компании внести изменения в документ, туда должны были включить проект строительства высотных жилых домов и общественно-деловых зданий. Судя по всему, это и было сделано.