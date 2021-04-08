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Плитка на самарской набережной возле Ладьи снова "уплыла"

8 апреля 2021 12:56
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Плитка на самарской набережной возле Ладьи снова уплыла

Прогулочную зону ремонтировали еще до 2018 года, но работу постоянно приходится переделывать.

Многострадальная набережная около монумента Ладья снова ждет ремонта. Департамент городского хозяйства и экологии составит дефектную ведомость по всем изъянам объекта.

В частности, на набережной опять поплыла тротуарная плитка. Разрушилось и асфальтовое покрытие. Аналогичные проблемы нашли и в Струковском саду.

— Погода уже позволяет выполнять многие виды работ, каждый знает свою зону ответственности и приоритеты — это, конечно, общественные пространства, парки и скверы. До конца апреля мы должны привести город в порядок, — сообщила мэр Елена Лапушкина.

Набережная около монумента Ладья стала одним из самых проблемных объектов города. Ее реставрировали к чемпионату по футболу, который прошел в 2018 году. На Ладью тогда нанесли антивандальное покрытие. Территорию благоустроили.

Но после открытия прогулочной зоны из-за летних ливней на набережной смыло склоны. Выяснилось, что в проекте не учли дождевые потоки.

Для того чтобы склоны больше не смывало, рабочие установили дополнительные решетки дождеприемников. О гарантийном ремонте отчитались в конце осени 2018 года, но уже в мае 2019 года самарцы заметили, как на Ладье трескается краска.

Не так давно завершился суд властей с подрядчиком, который занимался реконструкцией объекта. Суд удовлетворил исковые требования лишь частично и постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» неустойку в размере 200 тысяч рублей и госпошлину в 1659,46 рубля, пишет 63.ру.

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