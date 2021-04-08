Плитка на самарской набережной возле Ладьи снова "уплыла"

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Прогулочную зону ремонтировали еще до 2018 года, но работу постоянно приходится переделывать.

Многострадальная набережная около монумента Ладья снова ждет ремонта. Департамент городского хозяйства и экологии составит дефектную ведомость по всем изъянам объекта.

В частности, на набережной опять поплыла тротуарная плитка. Разрушилось и асфальтовое покрытие. Аналогичные проблемы нашли и в Струковском саду.

— Погода уже позволяет выполнять многие виды работ, каждый знает свою зону ответственности и приоритеты — это, конечно, общественные пространства, парки и скверы. До конца апреля мы должны привести город в порядок, — сообщила мэр Елена Лапушкина.

Набережная около монумента Ладья стала одним из самых проблемных объектов города. Ее реставрировали к чемпионату по футболу, который прошел в 2018 году. На Ладью тогда нанесли антивандальное покрытие. Территорию благоустроили.

Но после открытия прогулочной зоны из-за летних ливней на набережной смыло склоны. Выяснилось, что в проекте не учли дождевые потоки.

Для того чтобы склоны больше не смывало, рабочие установили дополнительные решетки дождеприемников. О гарантийном ремонте отчитались в конце осени 2018 года, но уже в мае 2019 года самарцы заметили, как на Ладье трескается краска.

Не так давно завершился суд властей с подрядчиком, который занимался реконструкцией объекта. Суд удовлетворил исковые требования лишь частично и постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» неустойку в размере 200 тысяч рублей и госпошлину в 1659,46 рубля, пишет 63.ру.