Пешеходные дорожки самарской набережной отмывают две машины

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На самарской набережной – самая активная фаза сезонных работ в рамках городского месячника по благоустройству. В них задействовано порядка 40 человек.

Так, начались водные процедуры на пешеходных зонах. Мойку начинают как можно раньше, чтобы не мешать отдыхающим, количество которых в последние дни значительно увеличилось. Две поливочно-моечные машины выходят ранним утром – уже после 05:00 и до 10:00 стараются отмыть все 4,5 километра очередей, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия «Самарская набережная». Например, чтобы отмыть только один участок – от спортивного плавательного комплекса ЦСКА до перекрестка Волжского проспекта и улицы Лесной, требуется 15 тысяч литров воды.

«Каждый день видим, что уборка идет, территорию делают ухоженной, красивой. Сегодня у меня будет первая спортивная тренировка с малышами на свежем воздухе на набережной – ее помыли, у бассейна чисто, пыли нет», – рассказал тренер Ирина Пашинская.

Также сотрудники почти закончили рыхление остатков снега на газонах, продолжают сгребать прошлогоднюю сухую листву, сообщает горадминистрация.

«Далее предстоит побелка деревьев. Со следующей недели начнем ремонт и покраску скамеек, урн, оградительных конструкций. Кроме того, с понедельника будем разбирать калды, которые перед зимним сезоном были смонтированы возле катка. Сухие деревья сносим по согласованию со всеми инстанциями, а вместо убранных в обязательном порядке сажаем молодые деревья. Вместе с тем, в настоящее время протираем поручни, занимаемся санитарным содержанием игровых и спортивных площадок, туалетных зон. Дезинфекцию внутренних помещений стационарных туалетов мы не прекращали на зиму, а сейчас следим и за состоянием модульных мобильных туалетных кабин. Кроме того, отмываем остановочные павильоны вдоль набережной, находящиеся на нашем балансе», – пояснил главный инженер МП «Самарская набережная» Александр Андрианов.

Помимо того, в этом сезоне запланирована покраска покрытия велодорожек в отдельных локациях. А когда установится стабильная и достаточно теплая погода, на набережную из теплиц МП «Спецремстройзеленхоз» «переедут» кадки с пальмами.

«Отдыхающие, конечно же, замечают, что мы активизировали работы в месячник. Часто слышим от них слова благодарности, – отметил уборщик территории набережной Андрей Корунов, который трудится в предприятии уже около 9 лет. – Горожане даже добровольно помогают нам в наведении порядка и чистоты. Недавно, когда снега было еще много, подходили, брали лопаты и вместе с нами занимались благоустройством. Очень приятно, что есть такие патриотично настроенные люди, которые, как и мы, любят свой город».

Со всеми задачами, поставленными на период месячника по благоустройству, специалисты должны справиться до конца апреля. Однако, и после сезонные и санитарные работы продолжатся согласно регламенту.