170

Объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу Приволжского УГМС, сегодня ожидается сильный снег, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, гололед.

Глава Самары поставила задачу коммунальным службам быть готовыми к работе в таких погодных условиях. Главы районов будут контролировать и координировать работу обслуживающих организаций в своем районе.

Перед МП «Благоустройство» стоит задача обеспечить уборку и обработку противогололедными материалами дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям.