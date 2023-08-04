Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%

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В Самаре продолжается благоустройство второй очереди парка «Молодёжный». По нацпроекту «Жилье и городская среда» со стороны улицы Воронежской здесь обновляют входную группу, а также восстанавливают озеро.

В этом году стоит задача соединить пешеходные зоны от Ново-Вокзальной до Воронежской и в полном объёме выполнить благоустройство, чтобы парком можно было пользоваться без ограничений.

Работы по благоустройству уже находятся на финишной прямой. Например, восстановление озера в парке выполнено на 80%. Подрядчик подходит к финальному этапу по гидроизоляции искусственного водоёма и установке подпорных стен. После этого начнётся установка фонтана на плавучей основе.

Параллельно в парке благоустраивают входную группу со стороны улицы Воронежской. Здесь уже выполнены работы по прокладке подземных коммуникаций и на 90% завершена укладка плиточного покрытия.

Благоустройство в рамках второго этапа должны завершить до 1 сентября.