Озеро в парке Металлургов в Самаре очистят от водорослей с помощью рыб

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В понедельник, 9 июня 2025 года. Прошло оперативное заседание правительства региона. На нем обсуждался вопрос состояния озера в парке Металлургов, которое является излюбленным местом отдыха местных жителей. В последнее время озеро начало активно мелеть и зарастать сине-зелеными водорослями, который выходя на поверхность образуют противную желтую тину.



Работы по спасению озера ведутся по нескольким направлениям. Прежде всего была пробурена для оз.Песчанное (официальное название) новая скважина и сейчас уровень воды в озере начал увеличиваться. Для борьбы с водорослями используется бактерия Хлорелла. Также от водорослей избавляются ежедневной механической очисткой.



На этой неделе в озеро планируется выпустить порядка двухсот взрослых рыб, которые питаются водорослями и смогут самостоятельно регулировать уровень водорослей. В озеро планируется выпустить толстолобиков, карпов, карасей и белых амуров. После достижения необходимого уровня воды, будет вновь запущен фонтан, сообщает "63.RU".