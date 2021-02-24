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Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города

24 февраля 2021 11:28
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Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города

24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказывает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.  Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт www.dobro.ruhttps://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.

 

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