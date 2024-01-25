Я нашел ошибку
Главные новости:
работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки
Работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки
Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями
Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями
Судебные приставы помогли пополнению биоресурсов Волги в Самаре
Судебные приставы помогли пополнению биоресурсов Волги в Самаре
Франция отказала России в срочном заседании СБ ООН по сбитому Ил-76
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»
В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»
Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей
Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей
«Партийный десант» оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России
«Партийный десант» оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.36
EUR 96.17
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре

25 января 2024 11:39
154
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре

Жители Самары определили ТОП-20 территорий, которые примут участие во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Напомним, что с 12 по 22 января проходил первый этап отбор общественных пространств. Жители могли сделать выбор в пользу одной из 85 территорий, нуждающихся в обновлении. От горожан поступило более 83 500 предложений.

Следующих этап – разработка дизайн-проектов для отобранных территорий. Далее в районах пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

 По итогам онлайн-голосования территории-победители будут комплексно благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что по президентскому нацпроекту только в Самаре за последние пять лет было благоустроено более 20 общественных пространств и более 200 дворовых территорий.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024, 12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
Марки и конверты уже поступили в почтовое отделение 443010 в Самаре на ул. Молодогвардейская, д. 142. Общество
68
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024, 10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
Именно сегодняшним студентам в недалеком будущем предстоит взять на себя ответственность за судьбу Отечества. Общество
135
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024, 11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию общественного транспорта и пассажирских перевозок в Самаре. Транспорт
644

В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
60
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
142
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
128
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
643
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
401
Весь список