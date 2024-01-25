Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре

154

Жители Самары определили ТОП-20 территорий, которые примут участие во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Напомним, что с 12 по 22 января проходил первый этап отбор общественных пространств. Жители могли сделать выбор в пользу одной из 85 территорий, нуждающихся в обновлении. От горожан поступило более 83 500 предложений.

Следующих этап – разработка дизайн-проектов для отобранных территорий. Далее в районах пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

По итогам онлайн-голосования территории-победители будут комплексно благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что по президентскому нацпроекту только в Самаре за последние пять лет было благоустроено более 20 общественных пространств и более 200 дворовых территорий.