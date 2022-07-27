Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад
В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад
Молодой самарец украл телевизор у соседа своего брата
Молодой самарец украл телевизор у соседа своего брата
Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка
Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка
В ДТП в Сызрани один погиб, трое пострадали
В ДТП в Сызрани один погиб, трое пострадали
Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре
Форум архитекторов и дизайнеров состоится в Самаре
ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.
ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.
Минфин РФ предложил налоговые послабления для застройщиков
Минфин РФ предложил налоговые послабления для застройщиков
Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях
Участникам молодёжного форума «iВолга» ТОП-менеджеры Поволжского банка Сбербанка рассказали об инвестировании и эффективных бизнес-моделях
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.66
0.88
EUR 59.41
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
В Тольятти состоялся открытый кубок по летнему мини-футболу 1-го отборочного тура ГУ МВД СО
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Обводную дорогу в районе поселка Петра-Дубрава отремонтировали после жалоб из соцсетей

27 июля 2022 12:22
98
Обводную дорогу в районе поселка Петра-Дубрава отремонтировали после жалоб из соцсетей

24 тыс. кв. метров асфальтового покрытия обновили на дороге, на которую часто жаловались жители Волжского района. Весной этого года ЦУР Самарской области зафиксировал более двух десятков сообщений с критикой местных дорог в районе поселка Петра-Дубрава. Особенно граждан волновало состояние автомагистрали «Центральная». Автомобилисты жаловались на ямы и пробитые покрышки. Все сигналы региональный Центр управления направлял в Минтранс. 

«Прошу в кратчайшие сроки решить вопрос с дорожным покрытием от с. Сырейка (съезд с обводной дороги) до пгт Петра-Дубрава. Дорога уже находится в ужасном состоянии, к июлю месяца ямы, образовавшиеся на 80% дорожного покрытия, закидывают крошкой, которая уже к осени вся вылетает. Помогите решить столь насущный вопрос жителей и обеспечить безопасность их продвижения до Самары»

«С таянием снега тает и асфальт на данном участке дороги растаял, помогите изменить критическую ситуацию, повторяющуюся из года в год!»

«Ямы глубиной более 20 см и длиной более 1 м. Люди каждый день на этой дороге побивают колеса, и защита на машине гнется!»

       По данным Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, ремонт начался в конце мая. Участок автомагистрали "Центральная" с 1-го по 6-й километр отремонтировали картами с применением горячего асфальта, также на отдельных участках сделали аварийно-ямочный ремонт. Теперь жители Волжского района могут ездить в Самару, не опасаясь за покрышки. На таком асфальте главное помнить про соблюдение скоростного режима. 

     Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Кроме того, обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
27 июля 2022  11:57
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
169
Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
27 июля 2022  09:20
Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»
456
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
26 июля 2022  13:43
В Самаре заработают 4 новые ярмарки
539
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
420
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
26 июля 2022  12:25
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
611
Весь список