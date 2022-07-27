Обводную дорогу в районе поселка Петра-Дубрава отремонтировали после жалоб из соцсетей

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24 тыс. кв. метров асфальтового покрытия обновили на дороге, на которую часто жаловались жители Волжского района. Весной этого года ЦУР Самарской области зафиксировал более двух десятков сообщений с критикой местных дорог в районе поселка Петра-Дубрава. Особенно граждан волновало состояние автомагистрали «Центральная». Автомобилисты жаловались на ямы и пробитые покрышки. Все сигналы региональный Центр управления направлял в Минтранс.

«Прошу в кратчайшие сроки решить вопрос с дорожным покрытием от с. Сырейка (съезд с обводной дороги) до пгт Петра-Дубрава. Дорога уже находится в ужасном состоянии, к июлю месяца ямы, образовавшиеся на 80% дорожного покрытия, закидывают крошкой, которая уже к осени вся вылетает. Помогите решить столь насущный вопрос жителей и обеспечить безопасность их продвижения до Самары»

«С таянием снега тает и асфальт на данном участке дороги растаял, помогите изменить критическую ситуацию, повторяющуюся из года в год!»

«Ямы глубиной более 20 см и длиной более 1 м. Люди каждый день на этой дороге побивают колеса, и защита на машине гнется!»

По данным Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, ремонт начался в конце мая. Участок автомагистрали "Центральная" с 1-го по 6-й километр отремонтировали картами с применением горячего асфальта, также на отдельных участках сделали аварийно-ямочный ремонт. Теперь жители Волжского района могут ездить в Самару, не опасаясь за покрышки. На таком асфальте главное помнить про соблюдение скоростного режима.

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