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Общественные территории Октябрьска благоустроят в 2022 году
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Общественные территории Октябрьска благоустроят в 2022 году

11 января 2022 15:31
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Обновление локаций пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Обновление локаций пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Хорошо, что послушали народ и теперь автостанцию приведут в порядок. Сейчас это неухоженное и неустроенное место», – говорит житель города Илья Семенович. Территория автостанции в Октябрьске по ул. Гая вошла в список общественных пространств для благоустройства в этом году. Здесь сделают пешеходные дорожки, смонтируют уличное освещение, проведут озеленение территории, установят ограждение, скамейки и урны.

Новые дорожки, освещение, скамейки и урны появятся и на территории Храма Вознесения Господня. «Храм у нас очень красивый, - говорит его прихожанка Елена. - Остается благоустроить и территорию вокруг него. В следующем году мы надеемся увидеть изменения». Таким же образом обновят и пешеходную зону по ул. 3-го Октября.

Эти три общественные территории стали лидерами голосования по благоустройству общественных пространств, прошедшего в 2021 году на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. В нем приняли участие более 6400 жителей Октябрьска. Из 5 объектов в число победителей вошли 3, набравшие наибольшее количество голосов.

«Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий города предварительно выносились на общегородское обсуждение, был организован обмен мнениями и сбор предложений от горожан», - говорит заместитель главы города по архитектуре и строительству Андрей Милюков.

 

Фото:   правительство СО
 

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