Общественники оценили качество ремонта улицы Гагарина в Самаре

134

Общественники оценили качество ремонта улицы Гагарина – самого протяженного объекта, обновленного в 2022 году в Самаре.

Накануне рабочие подрядной организации провели уборку улицы Гагарина, участок которой – от Победы до Московского шоссе – в этом году отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Представители регионального штаба ОНФ оценили процесс содержания улично-дорожной сети по Гагарина и качество проведенного ремонта. Общественники отметили, что дорожное полотно находится в отличном состоянии.

После завершения ремонта по улице Гагарина стало не только комфортнее, но и безопаснее передвигаться. В процессе обновления «затронули» и въезды на внутриквартальные территории, которые в этом особенно нуждались.

В настоящее время на уборке городских дорог местного значения задействовано 230 сотрудников и 50 единиц дорожно-коммунальной техники. Основное направление работы – сбор листвы и подметание улично-дорожной сети.