Обновление катков в Самаре ведется в ежедневном режиме

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В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Площадки оборудованы:

- на территориях образовательных учреждений;

- на площади имени Куйбышева;

- в парках, скверах, на набережной;

- около стадиона "Самара Арена";

- на спортивных объектах;

- на внутридворовых территориях.



На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки.



В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день - утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объём работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры воздуха.



На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка - понедельник, передает пресс-служба горадминистрации.



Полный список катков здесь.