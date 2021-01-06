Обновление катков в Самаре ведется в ежедневном режиме

В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Площадки оборудованы:
- на территориях образовательных учреждений;
- на площади имени Куйбышева;
- в парках, скверах, на набережной;
- около стадиона "Самара Арена";
- на спортивных объектах;
- на внутридворовых территориях.
На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки.
В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день - утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объём работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры воздуха.
На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка - понедельник, передает пресс-служба горадминистрации.
Полный список катков здесь.
Добавить комментарий