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Обновление дорог возле самарского филиала Третьяковки находится под контролем общественности

28 июля 2021 16:45
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Также большое внимание уделено единой стилистике.

В Самаре в завершающую стадию вступили работы по комплексному ремонту дорожных объектов, прилегающих к реконструируемому зданию бывшей Фабрики-кухни, в котором разместится филиал Третьяковской галереи: это улица Луначарского и проспект Масленникова.

Все работы стараются выполнить в четком соответствии с проектной документацией. Также большое внимание уделено единой стилистике, комплементарным материалам – дорожные специалисты трудятся во взаимодействии с подрядчиком, который преображает находящийся поблизости сквер Памяти Борцов Революции.

За ремонтом организован круглосуточный контроль. В контрольных мероприятиях принимают участие не только специалисты, но и неравнодушная общественность. Так, сегодня обновленную разворотную площадку по проспекту Масленникова (в районе перекрестка с улицей Ново-Садовой) и в целом промежуточные итоги работ оценил представитель Общественной палаты Российской Федерации – член комиссии по культуре, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Помимо работы, у него множество хобби, в том числе художественное творчество. Продвижению самарских художников он также уделяет немалое внимание.

«На наших глазах в центре Самары появляется новый замечательный культурный объект – филиал Третьяковской галереи. Очень хотелось бы, чтобы впоследствии и креативные самарские мастера удостоились чести представить свои полотна. При этом не менее важно, что люди смогут без проблем сюда добираться по новым дорогам. Это также играет большую роль в укреплении имиджа региона и повышении туристической привлекательности, – подчеркнул Павел Покровский. – В рамках федерального законодательства Общественной палате принадлежат, прежде всего, функции общественного контроля. Поэтому он будет продолжаться с учетом пожеланий и предложений граждан. До настоящего времени жалоб не поступало. В весенне-летний период ремонта на проспекте не было «пробок» – подрядчик был заблаговременно ориентирован на грамотный подход к организации работ. В дальнейшем, когда пассажиропоток здесь будет еще больше, рекомендуется дополнительно проработать вопросы развития транспортного сообщения, пересадочного узла. А самое главное – то, что проект реализован с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья и другого маломобильного населения».

В частности, для создания безбарьерной среды впервые на дорогах местного значения, включая проспект Масленникова и улицу Луначарского, устроены современные пандусы с новыми элементами из бетонного камня в форме трапеции.

«Подобные имеются в Москве и Санкт-Петербурге. Такие пандусы более эстетичны и удобны и инвалидам-колясочникам, и родителям с детскими колясками, и велосипедистам – 1 сантиметр по нормативу мы выдержали. Где была возможность, сделали пандусы на всю ширину съезда с тротуара на проезжую часть проспекта и внутриквартальные проезды. Раньше мы в таких локациях занимались выравниванием плитки, а теперь используем готовые сборные элементы, – рассказал директор подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Марат Гумеров. – Кроме того, у нас на объекте новые тактильные элементы. Используем материалы, которые клеятся на эти пандусы».

В настоящий момент на прилегающих к филиалу «Третьяковки» дорогах остались последние «штрихи». Например, на проспекте Масленникова работы готовы на 99%.

Для комфорта автомобилистов рабочие не только отремонтировали имеющиеся парковочные места, но и построили новые, на которых дополнительно могут разместиться порядка 3-х десятков машин.

А для сохранности установленных пешеходных ограждений общей протяженностью около 1 км и удобства их зимнего содержания, с учетом опыта предыдущих лет, предпочтения отданы конструкциям со скорректированными элементами. Так называемые металлические «волны» не выходят за осевую границу ограждения, не выпирают, а находятся на одной оси.

«Третьяковка» в Самаре станет доступнее. Значит, будет больше нужных мероприятий для жителей, досуг будет насыщеннее, в том числе для туристов, а образ региона – ярче, и это здорово!», – резюмировал Павел Покровский.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: обновление дорог филиал Третьяковки

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