Новые контейнерные площадки закрытого типа устанавливают в  центральных районах Самары

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В центральных районах Самары приступили к установке первых 13 модульных контейнерных площадок закрытого типа. Они оборудованы крышей, дверцами, а также отсеком для сбора крупногабаритных отходов. 1 августа ход работ на улице Максима Горького проверил глава города Самара Иван Носков вместе с главой Самарского района Романом Радюковым и заместителем председателя городской Думы Сергеем Рязановым.



«Все контейнерные площадки в историческом центре постарались максимально вписать в окружающую архитектуру. Если жители будут бережно обращаться с новыми объектами, то нам всем не будет стыдно и перед гостями города, и перед самими собой, – сказал глава Самары Иван Носков. - Работы по обновлению площадок будут продолжаться до конца августа, затем начнем составлять вместе с регоператором и районами план уже на следующий год. Кстати, на более чем 600 адресах обновили существующие баки. Их приобрели при поддержке Правительства Самарской области».



Всего в 2025 году в городе отремонтируют и установят 279 контейнерных площадок. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. Так, работы завершены на ул. Владимирской. 40, ул. Димитрова, 83 и 87, ул. Ново-Вокзальной, 267, в Конном проезде, 10 и по другим адресам. Площадки закрытого типа с крышей и дверцами в текущем году появятся по 13 адресам в Ленинском и Самарском районах.



«До конца августа в районе обновим шесть контейнерных площадок. Они расположены, что называется, на виду, поэтому и требования к их внешнему виду особые. В том числе мы учли пожелания жителей и предложения, озвученные на стратегических сессиях по разработке программы развития Самары до 2036 года. Дополнительно обсуждаем дизайн контейнерных площадок, которые сделаем на улицах Ленинградской и Молодогвардейской, чтобы они были не только функциональными, но и вписывались в городскую среду», – отметил глава Самарского района города Самара Роман Радюков.



На проведение запланированных работ из регионального и городского бюджетов выделено 188 млн рублей. Отметим, что все цеха по изготовлению контейнерных модулей находятся на территории Самарской области.



Напомним, если контейнерная площадка около вашего дома нуждается в ремонте или вы хотите установить новую площадку, можно проконсультироваться по телефону 8 (846) 266-56-17 или через «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото: администрация Самары