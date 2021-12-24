Новогодние украшения появились на всех вокзалах Куйбышевской железной дороги

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Накануне новогодних праздников железнодорожники украсили вокзалы и станции Куйбышевской железной дороги для создания праздничной атмосферы у пассажиров.

Традиционно главными праздничными атрибутами стали наряженные разноцветными шарами и игрушками сосны и ели, они встречают пассажиров на вокзальных площадях и в залах ожидания. На вокзалах размещены стилизованные новогодние фотозоны, работают выставки новогодних картин и творческих работ. В залах ожиданий расположились уютные камины с курантами, окна украшены снежинками и новогодними персонажами.

Так, к новогодним праздникам преобразился железнодорожный вокзал Самара. На привокзальной площади «Станция Космическая» появилась нарядная елка, а всю площадь стилизовано украсили новогодними атрибутами. Около здания управления Куйбышевской железной дороги у памятника паровозу по традиции гостей и жителей города Самара встречает и провожает Дедушка Мороз, а стеклянные фасады здания украшены яркими огнями гирлянд.

Кроме того, в рамках ежегодного конкурса «Снежинка» проведена работа по украшению 28 зданий вокзалов Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов силами работников вокзалов.