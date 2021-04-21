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Ночью на улице Академика Платонова укладывали новое дорожное покрытие

21 апреля 2021 17:53
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Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы.

От Кольцевой до Ново-Садовой: на улице Академика Платонова в ночь на 21 апреля продолжилась укладка нового полотна проезжей части. Работы организованы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ранее, пока позволяли погодные условия, подрядчик также произвел фрезерование 4670 кв. м старого покрытия. Кроме того, были отремонтированы 25 объектов инженерных коммуникаций – люки колодцев подняты на проектную высоту.

Для обновления участка предусмотрены современные строительные материалы. Так, впервые на дороге местного значения Самары укладывается асфальтобетонная смесь А-16ВН.

«Щебень в ее составе менее окатный, чем в ранее применяемых смесях, ближе к кубической форме. Это позволяет создать более упругий каркас асфальтобетонного покрытия. Все новые марки асфальтобетона, которые применяются при ремонте дорог в Самаре с этого года, отвечают новым требованиям национальных стандартов, соответствуют, прежде всего, текущим требованиям в части износостойкости», – подчеркнул директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В конечном итоге новое покрытие будет отличаться повышенной устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, что косвенно оказывает положительное влияние и на пропускную способность дорог.

Несмотря на то, что протяженность обновляемого участка по улице Академика Платонова небольшая – 750 м, это первый дорожный объект, который охвачен в текущем дорожно-строительном сезоне ремонтом по методу больших «карт» (свыше 100 п. м), то есть от борта до борта. Решение мэрии обусловлено объективными причинами: в первую очередь к работам приступают на тех дорогах, которые находятся рядом с перекрестком улиц Ново-Садовой и Советской Армии, где идет реконструкция. Задача – как можно быстрее и по максимуму разгрузить поперечники, прилегающие к вышеобозначенной локации, обеспечив тем самым возможность объезда участка реконструкции и исключив в дальнейшем необходимость ремонта на примыкающих улицах. Таким образом, синхронизации работ уделяется повышенное внимание.

 

Теги: дороги покрытие ремонт

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