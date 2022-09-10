Я нашел ошибку
Главные новости:
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
В Самарской области аннулировали 15 охотничьих билетов
В Самарской области аннулировали 15 охотничьих билетов
В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома
В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома
Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра
Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра
Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города
Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города
Самарец пытался с помощью закладки продать амфетамин
Самарец пытался с помощью закладки продать амфетамин
В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода
В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода
В Самаре по горячим следам задержан грабитель
В Самаре по горячим следам задержан грабитель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра

10 сентября 2022 12:21
121
Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра

В ближайшие год-два реконструкция здания самарского театра драмы не начнеся. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил журналистам генеральный директор театра Сергей Филиппов.

— Серьезно говорить о реконструкции можно будет к 2025 году. Осенью 2023 года проектировщик планирует зайти в госэкспертизу. На практике на это уходит около полугода. А что это такое? Это экспертиза самого проекта, безопасности, всех инженерных систем и экспертная оценка стоимости проекта. Только после этого можно выходить на конкурсные процедуры для определения подрядчика, — пояснил Сергей Филиппов.

Он также уточнил, что театру требуется укрепление здания.

Летом 2023 года запланированы ремонтные работы в зрительном зале. Проект уже есть, средства предусмотрены, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самара отмечает День города!
10 сентября 2022  09:55
Самара отмечает День города!
187
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
1196
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
385
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
388
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1387
Весь список