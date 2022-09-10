Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра

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В ближайшие год-два реконструкция здания самарского театра драмы не начнеся. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил журналистам генеральный директор театра Сергей Филиппов.

— Серьезно говорить о реконструкции можно будет к 2025 году. Осенью 2023 года проектировщик планирует зайти в госэкспертизу. На практике на это уходит около полугода. А что это такое? Это экспертиза самого проекта, безопасности, всех инженерных систем и экспертная оценка стоимости проекта. Только после этого можно выходить на конкурсные процедуры для определения подрядчика, — пояснил Сергей Филиппов.

Он также уточнил, что театру требуется укрепление здания.

Летом 2023 года запланированы ремонтные работы в зрительном зале. Проект уже есть, средства предусмотрены, пишет 63.ру.