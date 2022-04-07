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Разрушение произошло вследствие ненадлежащей организации работ подрядной организацией.
Названа причина разрушения тротуара на территории, прилегающей к стройплощадке школы на Пятой просеке
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Названа причина разрушения тротуара на территории, прилегающей к стройплощадке школы на Пятой просеке

7 апреля 2022 15:17
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Разрушение произошло вследствие ненадлежащей организации работ подрядной организацией.

Разрушение тротуара с плиточным покрытием на территории, прилегающей к стройплощадке второй очереди школы на Пятой просеке, произошло вследствие ненадлежащей организации работ подрядной организацией. К такому выводу пришли эксперты в ходе комиссионного осмотра.

Они обследовали территорию на строительной площадке второго корпуса школы, проезжую часть и пешеходную дорожку, установили объем нанесенного ущерба, а также ознакомились с докладами специалистов, которые проводили работы.

Канализационная насосная станция, расположенная на территории МБОУ «Школа №26», не введена в эксплуатацию и находится в нерабочем состоянии. Проектом было предусмотрено устройство системы сбора ливневых стоков и отведение их через канализацию. Однако подрядчиком, который занимался коммуникациями на этом масштабном объекте, эта система водоотведения не была своевременно запущена, поэтому произошел подмыв талыми водами основания тротуара на Пятой просеке, часть пешеходного покрытия была деформирована стекавшей по склону водой.

По итогам комиссионного осмотра был составлен акт. Специалисты пришли к выводу, что этой ситуации можно было бы избежать при своевременном выполнении всех работ.

В адрес подрядной организации направлена претензия с требованием незамедлительно запустить систему ливневой канализации согласно утвержденному проекту, а также за свой счет провести работы по восстановлению разрушенного тротуара с плиточным покрытием. Также в ближайших планах мероприятия по недопущению подобной ситуации в дальнейшем.

 

Фото:   администрация Самары

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