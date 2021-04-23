Нацпроект «Жилье и городская среда»: в Похвистнево растет число мест для отдыха и занятий спортом

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В Похвистнево продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны Владимиром Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – отметил Дмитрий Азаров.

Всего за последние три года в регионе было благоустроено более 1,5 тыс. общественных локаций.

За это время в Похвистнево были благоустроены многие общественные пространства и дворовые территории. Например, «Сквер участников локальных войн и вооруженных конфликтов», в прошлом году получил новую жизнь. Здесь сделали асфальтобетонные дорожки, уложили тротуарную плитку, установили скамейки, лавки, урны, качели, провели освещение и работы по озеленению. Теперь территория приобрела привлекательный и современный внешний вид.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в три этапа реконструировали парк культуры и отдыха «Дружба». В обновленном парке появилась современная детская игровая площадка с антитравматическим покрытием, турником и скамейкой «Парк волна», а также установлен игровой комплекс «Морской». На территории парка появились новые скамейки и урны, сцена, арт-объект «Ветряк».

Всего за три года в Похвистнево благоустроено 14 дворовых территорий и 9 общественных пространств. В 2021 году будет благоустроено ещё 5 дворовых территорий и 3 общественных пространства.

Уже 26 апреля на сайте 63.gorodsreda.ru жители городов и районов Самарской области смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Во всех муниципалитетах волонтеры будут помогать жителям проголосовать за тот или иной дизайн-проект.