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Нацпроект «Жилье и городская среда» в Приволжском районе делает территории комфортными

30 августа 2022 14:54
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Нацпроект «Жилье и городская среда» в Приволжском районе делает территории комфортными

Национальный проект «Жилье и городская среда» в Приволжском районе делает территории комфортными, а досуг - культурным. С 2019 по 2022 годы благоустроено 37 дворовых и 17 общественных территорий. Из них в этом году сданы объекты: 8 дворов и 5 общественных пространств.

Закончен 1 этап благоустройства пешеходной зоны по ул. 50 лет Октября в селе Приволжье. В селе Обшаровка в парке отдыха "Сказка" установили сцену, новые скамейки и урны, выложен тротуар. В селе Спасское благоустроен пляж.

Стала комфортнее территория около администрации поселения в п. Ильмень. Здесь построен тротуар, сделана парковка и освещение, установлены урны. В п. Новоспасский продолжили благоустраивать сквер на ул. Ленина. Увеличилась площадь пешеходной зоны, которую выложили брусчаткой, сделан газон, установлены скамейки, урны и вазоны. В прошлом году здесь привели в порядок территорию около памятника погибшим солдатам-срочникам.

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