Нацпроект «Жилье и городская среда» в Приволжском районе делает территории комфортными

97

Национальный проект «Жилье и городская среда» в Приволжском районе делает территории комфортными, а досуг - культурным. С 2019 по 2022 годы благоустроено 37 дворовых и 17 общественных территорий. Из них в этом году сданы объекты: 8 дворов и 5 общественных пространств.



Закончен 1 этап благоустройства пешеходной зоны по ул. 50 лет Октября в селе Приволжье. В селе Обшаровка в парке отдыха "Сказка" установили сцену, новые скамейки и урны, выложен тротуар. В селе Спасское благоустроен пляж.



Стала комфортнее территория около администрации поселения в п. Ильмень. Здесь построен тротуар, сделана парковка и освещение, установлены урны. В п. Новоспасский продолжили благоустраивать сквер на ул. Ленина. Увеличилась площадь пешеходной зоны, которую выложили брусчаткой, сделан газон, установлены скамейки, урны и вазоны. В прошлом году здесь привели в порядок территорию около памятника погибшим солдатам-срочникам.